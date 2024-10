Pallone d’Oro 2024 a Rodri: il Real Madrid diserta la cerimonia | CLASSIFICA

StrettoWeb

Si è svolta nella serata odierna la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2024, ospitata presso il Theatre du Chatelet di Parigi. A votare i giornalisti delle prime 100 nazioni del Ranking FIFA, metodo rivoluzionato dal 2022, restringendo il voto e focalizzandolo sulle nazioni con il maggior peso specifico nel calcio moderno.

Il vincitore del Pallone d’Oro 2024

Il Pallone d’Oro 2024 è stato assegnato a Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna. Abile in fase difensiva e in fase di regia, Rodri rappresenta il prototipo perfetto di mediano moderno, abile in entrambe le fasi, il classico giocatore che nessuno allenatore (figuriamoci Pep Guardiola) vorrebbe mai tenere in panchina. In stagione ha vinto la Premier League e il Community Shield con il Manchester City e l’Europeo con la Spagna.

Il Real Madrid ha disertato la cerimonia di premiazione: una forma di protesta verso la mancata assegnazione a Vinicius, Bellingham o Carvajal, vincitori di Liga e Champions League (il terzino anche di Euro 2024). Chiude al settimo posto Lautaro Martinez risultando il miglior calciatore della Serie A in classifica. Oltre lui anche Lookman (14°), Calhanoglu (20) e la coppia Dovbyk-Hummels (29° alla pari). Ad Aitana Bonmatì il Pallone d’Oro femminile per il secondo anno consecutivo.

La classifica del Pallone d’Oro 2024

Rodri Vinicius Jr. Bellingham Carvajal Erling Haaland Kylian Mbappè Lautaro Martinez Lamine Yamal Toni Kroos Harry Kane Phil Foden Florian Wirtz Dani Olmo Ademola Lookman Nico Williams Granit Xhaka Federico Valverde Emiliano Martinez Martin Odegaard Hakan Calhanoglu Bukayo Saka Antonio Rudiger Ruben Dias William Saliba Cole Palmer Declan Rice Vitinha Alejandro Grimaldo Artem Dovbyk Mats Hummels

Tutti i premi della serata

Pallone d’Oro maschile: Rodri

Pallone d’Oro femminile: Aitana Bonmatì

Miglior allenatore (calcio maschile): Carlo Ancelotti

Miglior allenatore (calcio femminile): Emma Hayes

Miglior squadra femminile: Barcellona

Miglior squadra maschile: Real Madrid

Trofeo Kopa (miglior giovane): Lamine Yamal

Trofeo Muller (miglior attaccante): Harry Kane e Kylian Mbappè (52 gol)

e (52 gol) Trofeo Yashin (miglior portiere): Emiliano Martinez

Premio Socrates (impegno sociale): Jennifer Hermoso

L’albo d’oro del Pallone d’Oro

2024: Rodri (Spagna, Manchester City)

2023: Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

2022: Karim Benzema (Francia, Real Madrid)

2021: Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain)

2020: Non assegnato a causa della pandemia di COVID-19.

2019: Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2018: Luka Modrić (Croazia, Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2014: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2013: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2012: Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2011: Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2010: Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2009: Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2008: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United)

2007: Kaká (Brasile, Milan)

2006: Fabio Cannavaro (Italia, Real Madrid)

2005: Ronaldinho (Brasile, Barcellona)

2004: Andriy Shevchenko (Ucraina, Milan)

2003: Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca, Juventus)

2002: Ronaldo (Brasile, Real Madrid)

2001: Michael Owen (Inghilterra, Liverpool)

2000: Luís Figo (Portogallo, Real Madrid)

1999: Rivaldo (Brasile, Barcellona)

1998: Zinedine Zidane (Francia, Juventus)

1997: Ronaldo (Brasile, Inter)

1996: Matthias Sammer (Germania, Borussia Dortmund)

1995: George Weah (Liberia, Milan)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgaria, Barcellona)

1993: Roberto Baggio (Italia, Juventus)

1992: Marco van Basten (Paesi Bassi, Milan)

1991: Jean-Pierre Papin (Francia, Olympique Marsiglia)

1990: Lothar Matthäus (Germania Ovest, Inter)

1989: Marco van Basten (Paesi Bassi, Milan)

1988: Marco van Basten (Paesi Bassi, Milan)

1987: Ruud Gullit (Paesi Bassi, Milan)

1986: Igor Belanov (Unione Sovietica, Dinamo Kiev)

1985: Michel Platini (Francia, Juventus)

1984: Michel Platini (Francia, Juventus)

1983: Michel Platini (Francia, Juventus)

1982: Paolo Rossi (Italia, Juventus)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest, Bayern Monaco)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest, Bayern Monaco)

1979: Kevin Keegan (Inghilterra, Amburgo)

1978: Kevin Keegan (Inghilterra, Amburgo)

1977: Allan Simonsen (Danimarca, Borussia Mönchengladbach)

1976: Franz Beckenbauer (Germania Ovest, Bayern Monaco)

1975: Oleg Blochin (Unione Sovietica, Dinamo Kiev)

1974: Johan Cruijff (Paesi Bassi, Barcellona)

1973: Johan Cruijff (Paesi Bassi, Barcellona)

1972: Franz Beckenbauer (Germania Ovest, Bayern Monaco)

1971: Johan Cruijff (Paesi Bassi, Ajax)

1970: Gerd Müller (Germania Ovest, Bayern Monaco)

1969: Gianni Rivera (Italia, Milan)

1968: George Best (Irlanda del Nord, Manchester United)

1967: Flórián Albert (Ungheria, Ferencváros)

1966: Bobby Charlton (Inghilterra, Manchester United)

1965: Eusébio (Portogallo, Benfica)

1964: Denis Law (Scozia, Manchester United)

1963: Lev Yashin (Unione Sovietica, Dinamo Mosca)

1962: Josef Masopust (Cecoslovacchia, Dukla Praga)

1961: Omar Sívori (Italia, Juventus)

1960: Luis Suárez (Spagna, Barcellona)

1959: Alfredo Di Stéfano (Spagna, Real Madrid)

1958: Raymond Kopa (Francia, Real Madrid)

1957: Alfredo Di Stéfano (Spagna, Real Madrid)

1956: Stanley Matthews (Inghilterra, Blackpool)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.