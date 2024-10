Pallavolo, Team Volley Messina inizia lontano da casa: ufficiali i calendari di maschile e femminile

StrettoWeb

Tra poco più di una settimana, nel weekend del 26 e 27 ottobre, inizieranno i campionati di pallavolo di Serie C e Serie D. La Fipav Sicilia dopo aver svelato i gironi adesso ha ufficializzato i calendari. La Team Volley Messina inizierà con la squadra maschile nel girone B in trasferta il 26 ottobre a Viagrande, turno di riposo invece alla prima giornata per la formazione femminile nel girone B che scenderà in campo la settimana successiva, sempre lontano da casa, il 3 novembre contro la Pallavolo Oliveri. La Pallavolo Messina, che fa parte dell’universo Team Volley, esordirà in Serie D girone B domenica 27 ottobre a Giardini Naxos.

Per l’esordio casalingo alla palestra Juvara bisognerà attendere almeno una settimana quando i ragazzi di coach Caravello sfideranno sabato 2 novembre la Jonica Volley nella seconda giornata. La formazione di C maschile giocherà in casa sempre il sabato pomeriggio, alternandosi di settimana in settimana con la C femminile. Giorno 3 novembre esordio della D femminile Pallavolo Messina tra le mura amiche (sempre di domenica alla Juvara) nella seconda giornata di campionato contro la Nebrodi Volley. Per vedere invece in casa le ragazze allenate dallo staff Donato-Laganà-Chité della Serie C femminile bisognerà attendere il 16 novembre, la quarta giornata, che vedrà capitan D’Amico e compagne ospitare l’Ssd UniMe.

I tre campionati finiranno in momenti diversi. La Serie C maschile chiuderà la stagione regolare il 26 aprile 2025 in trasferta a Gela, mentre la Serie C femminile in casa lo stesso giorno contro la Pallavolo Zafferana. Entrambe le prime squadre potrebbero giocare delle partite in più solo ai playoff. Terminerà l’1 giugno 2025 invece in trasferta ad Acireale contro l’Akis Volley il campionato della Serie D femminile targata Pallavolo Messina, non ci saranno in questa categoria playoff o playout.

Calendario Serie C maschile Ambiente Lab TeamVolley

1ª giornata: Systemia Viagrande – Ambiente Lab TeamVolley, sabato 26 ottobre 2024 ore 17

2ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Jonica Volley Santa Teresa, sabato 2 novembre 2024 ore 17:30

3ª giornata: Il Gabbiano Pozzallo – Ambiente Lab TeamVolley, domenica 17 novembre 2024 ore 18

4ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Pedara Volley, sabato 23 novembre 2024 ore 17:30

5ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Paternò Volley, sabato 30 novembre ore 17:00

6ª giornata: Avimecc Modica – Ambiente Lab TeamVolley, sabato 14 dicembre 2024 ore 18

7ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Giarre, sabato 21 dicembre ore 17:30

8ª giornata: Agira – Ambiente Lab TeamVolley, domenica 12 gennaio 2025 ore 17:00

9ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Volley Gela, sabato 18 gennaio 2025 ore 17:30

10ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Systemia Viagrande, sabato 1 febbraio 2025 ore 17:30

11ª giornata: Jonica Volley Santa Teresa – Ambiente Lab TeamVolley, domenica 9 febbraio 2025 ore 18:00

12ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Il Gabbiano Pozzallo, sabato 1 marzo 2025 ore 17:30

13ª giornata: Pedara Volley – Ambiente Lab TeamVolley, sabato 8 marzo 2025 ore 16:00

14ª giornata: Paternò Volley – Ambiente Lab TeamVolley, sabato 15 marzo 2025 ore 19:00

15ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Avimecc Modica, sabato 29 marzo 2025 ore 17:30

16ª giornata: Giarre – Ambiente Lab TeamVolley, domenica 6 aprile 2025, ore 18:30

17ª giornata: Ambiente Lab TeamVolley – Agira, sabato 12 aprile 2025 ore 17:30

18ª giornata: Volley Gela – Ambiente Lab TeamVolley, sabato 26 aprile 2025 ore 18

Calendario Serie C femminile Ssd Team Volley Messina

1ª giornata: turno di riposo

2ª giornata Pallavolo Oliveri – Ssd Team Volley Messina, domenica 3 novembre 2024 ore 17:00

3ª giornata Ssd: Volley ’96 – Team Volley Messina, sabato 9 novembre 2024 ore 18:00

4ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Ssd UniMe, sabato 16 novembre 2024 ore 17:30

5ª giornata: Golden Volley – Ssd Team Volley Messina, domenica 24 novembre 2024 ore 18:30

6ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Polisportiva Nino Romano, sabato 30 novembre 2024 ore 19:00

7ª giornata: Sportpassion – Ssd Team Volley Messina, sabato 7 dicembre 2024 ore 18:30

8ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Santa Teresa, sabato 14 dicembre 2024 ore 17:30

9ª giornata: Liberamente Aci Catena – Ssd Team Volley Messina, domenica 22 dicembre 2024 ore 18:00

10ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Messina Volley, sabato 11 gennaio 2025 ore 17:30

11ª giornata: Pallavolo Zafferana – Ssd Team Volley Messina, sabato 18 gennaio 2025 ore 17:30

12ª giornata: turno di riposo

13ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Pallavolo Oliveri, sabato 8 febbraio 2025 ore 17:30

14ª giornata Ssd Team Volley Messina – Volley ’96, sabato 22 febbraio 2025 ore 17:30

15ª giornata: Ssd UniMe – Ssd Team Volley Messina, sabato 1 marzo 2025 ore 18:30

16ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Golden Volley, sabato 8 marzo 2025 ore 17:30

17ª giornata: Polisportiva Nino Romano – Ssd Team Volley Messina, sabato 15 marzo 2025 ore 18:00

18ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Sportpassion, sabato 22 marzo 2025 ore 17:30

19ª giornata: Santa Teresa – Ssd Team Volley Messina, domenica 30 marzo 2025 ore 16:30

20ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Liberamente Aci Catena, sabato 5 aprile ore 18:00

21ª giornata: Messina Volley – Ssd Team Volley Messina, domenica 13 aprile 2025 ore 17:30

22ª giornata: Ssd Team Volley Messina – Pallavolo Zafferana, sabato 26 aprile 2025 ore 17:30

Calendario Serie D femminile Pallavolo Messina

1ª giornata: Giardini Del Volley – Pallavolo Messina, domenica 27 ottobre 2024 ore 18:00

2ª giornata: Pallavolo Messina – Nebrodi Volley, domenica 3 novembre 2024 ore 18:30

3ª giornata: Pallavolo Messina – Universal Viagrande, domenica 10 novembre 2024 ore 18:30

4ª giornata: Libertas Volley Messina – Pallavolo Messina, sabato 16 novembre 2024 ore 17:00

5ª giornata: Pallavolo Messina – Pallavolo Acireale 14, domenica 24 novembre 2024 ore 18:30

6ª giornata: Roccalumera Pallavolo – Pallavolo Messina, domenica 1 dicembre 2024 ore 18

7ª giornata: Pallavolo Messina – New Team Volley, domenica 8 dicembre 2024 ore 18:30

8ª giornata: turno di riposo

9ª giornata: Pallavolo Messina – Zafferana Volley, domenica 22 dicembre 2024 ore 18:30

10ª giornata: Pgs Juvenilia Catania – Pallavolo Messina, domenica 12 gennaio 2025 ore 18

11ª giornata: Pallavolo Messina – New Randazzo Volley 2022, domenica 19 gennaio 2025 ore 18:30

12ª giornata: Più Formazione Barcellona – Pallavolo Messina, sabato 25 gennaio 2025 ore 18:00

13ª giornata: Pallavolo Messina – Akis Volley, domenica 2 febbraio 2025 ore 18:30

14ª giornata: Pallavolo Messina – Giardini Del Volley, domenica 23 febbraio 2025 ore 18:30

15ª giornata: Nebrodi Volley – Pallavolo Messina, domenica 2 marzo 2025 ore 18:00

16ª giornata: Universal Viagrande – Pallavolo Messina, sabato 8 marzo 2025 ore 19:30

17ª giornata: Pallavolo Messina – Libertas Volley Messina, domenica 16 marzo 2025 ore 18:30

18ª giornata: Pallavolo Acireale 14 – Pallavolo Messina, domenica 23 marzo 2025 ore 17:30

19ª giornata: Pallavolo Messina – Roccalumera Pallavolo, domenica 30 marzo 2025 ore 18:30

20ª giornata: New Team Volley – Pallavolo Messina, sabato 5 aprile 2025 ore 18:00

21ª giornata: turno di riposo

22ª giornata: Zafferana Volley – Pallavolo Messina, sabato 26 aprile 2025 ore 17:30

23ª giornata: Pallavolo Messina – Pgs Juvenilia Catania, domenica 11 maggio 2025 ore 18:30

24ª giornata: New Randazzo Volley 2022 – Pallavolo Messina, domenica 17 maggio 2025 ore 18:00

25ª giornata: Pallavolo Messina – Più Formazione Barcellona, domenica 25 maggio 2025 ore 18:30

26ª giornata: Akis Volley – Pallavolo Messina, domenica 1 giugno 2025 ore 17:30.

