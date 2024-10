Pallanuoto femminile, presentata la squadra Smile Cosenza per la stagione in Serie A1

StrettoWeb

Una festa in piena regola. La squadra al completo, gli sponsor, lo staff ed una partecipazione straordinaria di tifosi, istituzioni stampa e cittadini. Ieri sera è stata presentata ufficialmente la squadra femminile Smile Cosenza, nella bellissima Enoteca regionale della provincia di Cosenza, per la stagione 24/25 impegnata nel massimo campionato di Serie A1.

Francesco Manna, insieme ai dirigenti Armando Filomia e Andrea Borsani, coordinati dal giornalista Francesco Mannarino, hanno presentato la nuova stagione agonistica tra sorprese, acquisti e sogni. Si punta in alto. L’investimento sportivo, e non solo, c’è stato. Con innesti importanti ed un nuovo rilancio della società a 360 gradi. “In pochi anni puntiamo ad ottenere un grande risultato per la città e per l’intera Calabria”, hanno sostenuto i protagonisti, “scatenando” l’entusiasmo dei presenti. In squadra, oltre alle atlete, anche Costantino Gigliotti responsabile della gestione dei farmaci, Valeria Grimoli nutrizionista, Emanuela Garenna responsabile Safeguarding. E poi, ancora, Piero Tucci, Francesco Palermo, Alessio e Federica Falbo, Tommaso Turco, Walter Nicoletti e Andrea Napoli.

In prima fila assessori e consiglieri comunali di Cosenza, della Fin e del Coni. Pina Incarnato, Chiara Penna, Antonello Costanzo, Francesca Stancati, Giuseppe Lappano, Andrea Di Donna, William Savino ed il presidente Alfredo Porcaro. Insieme a sindaci, amministratori di altri comuni e presidenti dei diversi Consorzi calabresi, ancora una volta sostenitori dei progetti di Aqa e della Cosenza Pallanuoto. Nuovo simbolo, nuovo nome: Smile. Un sorriso, appunto, per la stagione, importante, alle porte.

Si parte sabato 19 ottobre, ore 14 in piscina a Cosenza, per la prima gara del campionato contro la forte Sis Roma. “Comincia finalmente il campionato, in casa nostra. Affrontiamo subito una squadra forte, che mette sempre tanta intensità. Noi invece siamo una squadra giovane con degli elementi di esperienza, e abbiamo ben chiari i nostri obiettivi. Sarà sicuramente una partita molto impegnativa, ma sappiamo che con l’atteggiamento giusto e con il calore del nostro pubblico possiamo mettere in difficoltà chiunque”, le parole pre-gara del capitano Federica Morrone. La squadra è allenata da Francesco Fasanella. Preparatore atletico e secondo Gianmarco Manna; dirigente accompagnatore Luisa Pirillo. Arbitri del match Riccardo D’Antoni e Riccardo Carmignani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.