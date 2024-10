Palermo, in casa è un incubo: la Salernitana passa al “Barbera”, che fischia. Tensione e petardi allo stadio

StrettoWeb

Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Perfetta in trasferta, disastrosa in casa. Il Palermo non sa vincere davanti ai propri tifosi. Anzi, oggi, non sa neanche pareggiare: la Salernitana passa infatti per 0-1 al “Barbera”, che a fine gara riempie di fischi la squadra rosanero, la quale nelle ultime fuori casa ha sempre fatto bottino pieno mentre in casa non ha mai vinto finora.

Tornando al match, il gol decisivo – l’unico – è di Tello, al 21′. Da lì la partita non cambia più e il Palermo non fa abbastanza per raddrizzarla e per dimostrare quella superiorità numerica che in realtà possiede tra organico, società economicamente forte e grande piazza. Ad oggi l’avvio è insufficiente, proprio perché considerata – la compagine siciliana – tra le grandi favorite, se non addirittura la grande favorita.

Da segnalare, al di là dei fatti di campo, momenti di tensione allo stadio, con il lancio di alcune bombe carta da parte dei tifosi rosanero verso quelli ospiti, accorsi al “Barbera” anche con famiglie e bambini. Da quanto filtra, sembrerebbe non ci siano gravi conseguenze, ma solo tanta paura.

