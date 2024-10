Palermo, dalla Regione arrivano 22 milioni per AMAT: boccata d’ossigeno per il trasporto pubblico locale

StrettoWeb

“Oggi è stato emanato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e la Mobilità il decreto che prevede il finanziamento delle due rate (la terza e la quarta) a favore del Comune di Palermo per complessive € 22.023.120,15 quale contributo regionale relativo al trasporto pubblico locale, di cui € 19.608.549,72 per il TPL su gomma e € 2.414.570,43 per il TPL tranviario. Il contributo verrà erogato ad AMAT, garantendo non solo la continuità del servizio pubblico di trasporto per i cittadini palermitani, ma anche il pagamento degli stipendi ai numerosi lavoratori e autisti dell’azienda”. E’ quanto afferma su facebook l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità in Sicilia e deputato di Fratelli d’Italia all’ARS, Alessandro Aricò.

