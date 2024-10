Palermo, oggi i funerali di Franco Alfonso, il barbiere di Mattarella

StrettoWeb

Si sono svolti nella mattinata odierna, presso la parrocchia Santa Lucia a Palermo, i funerali di Franco Alfonso, il barbiere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’uomo si è spento a 85 anni. I cari, seguendo le volontà del defunto, hanno posto nelle sue tasche i ‘ferri del mestiere’: un pettine e delle forbici.

Una carriera lunga settanta anni, per Franco Alfonso che da Castronovo si trasferì a Palermo nel 1957. Nella sua elegante barberia di via Catania ha fatto barba e capelli a clienti illustri: magistrati come Giancarlo Caselli, attori come Pino Caruso, Lando Buzzanca, Enrico Montesano. Politici come Leoluca Orlando e, soprattutto, Sergio Mattarella.

In pieno lockdown, in un famoso fuori onda Mattarella venne sentito dire “nemmeno io vado dal barbiere“. E lo stesso Alfonso di rimbalzo: “non vedo l’ora di rivedere il presidente Mattarella per potergli sistemare i capelli, un po’ lunghi. Capisco il suo rammarico perchè in questo mese si sono davvero allungati un bel po’. E, quindi, non stanno in ordine. Ma anche lui, proprio come tutti noi, dovrà aspettare ancora per andare dal barbiere. E io sarò felice di potergli tagliare ancora i capelli“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.