Palermo, lite tra ragazze nella movida: rissa sfiorata, deve intervenire la Polizia

StrettoWeb

Una lite fra due ragazze in centro a Palermo stava per trasformarsi in rissa. Proseguono i controlli congiunti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nelle zone della movida di Palermo. Passate a setaccio, nella notte di ieri, le aree del centro storico fra via Roma e via Cagliari e proprio in queste zone gli agenti hanno scongiurato il pericolo di una rissa.

Una lite fra due ragazze, scoppiata per futili motivi, rischiava di degenerare in una rissa a causa delle tante persone presenti sul posto, molte delle quali attirate dall’alterco in atto. L’intervento degli equipaggi della Polizia di Stato ha riportato tutto alla normalità.

Controllati anche diversi locali per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento Movida comunale. In tre sono state riscontrate violazioni inerenti l’intrattenimento musicale con emissioni sonore esterne ai locali e relativo sequestro amministrativo delle strumentazioni musicali per 5 giorni, strumentazione difforme rispetto alla perizia fonometrica esibita, illecita occupazione del suolo pubblico, mancata esposizione al pubblico delle Scie e l’installazione di impianto di videosorveglianza interne con possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, senza la necessaria autorizzazione. Nel corso dei servizi, sono state identificate 245 persone e controllati 54 mezzi, 13 le sanzioni al Codice della strada.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.