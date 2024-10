Ottobrata d’Aspromonte, evento spostato a causa del maltempo

StrettoWeb

Gli organizzatori dell’Ottobrata d’Aspromonte, annunciano che l’evento inizialmente previsto per Sabato 19 è stato posticipato a Sabato 26 Ottobre, stesso orario a causa delle condizioni meteo avverse. Birra artigianale Funky Drop degli eccellenti Piro Piro e Sbronzi, primi piatti ai funghi porcini del Terrazzo, panini della tradizione con salsiccia, frittole e porchetta della macelleria Mario Fotia, fritture miste del bar Il Ritrovo Piromalli, gli arancini e le immancabili caldarroste del Bar Vazzana, crèpes, ciambelle e cannoli alla ricotta del panificio Crisafulli e le grandi novità di questa edizione, gli arrosticini del Piro Piro e la pasticceria e gelateria della famosissima Trebottoni di Reggio Calabria, alla quale sono stati riconosciuti due coni del Gambero Rosso.

Ma non è tutto, pannocchie, crespelle, polpette, formaggi e salumi arricchiranno il menù della serata che si presenta di grande qualità. Ad intrattenere la serata, il re della taranta calabrese, Cosimo Papandrea, oramai in famiglia per Santo Stefano ed a seguire il djset in piazza a cura dell’Associazione Mediterrhegion.

Dunque una serata davvero ricca, dove birra e musica faranno da padroni, alla quale sarà possibile partecipare anche attraverso il servizio trasporto predisposto dall’Atam spa alle ore 15:50 e alle 18:00 da piazza Garibaldi di Reggio Calabria con rientro a fine evento. In aggiunta il servizio navetta gratuito da Podargoni al centro di Santo Stefano, per consentire a coloro che arriveranno in macchina di giungere con facilità il centro abitato. Pertanto, appuntamento a Santo Stefano in Aspromonte sabato 26 ottobre per l’evento che tutta la provincia reggina attende.

