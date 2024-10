StrettoWeb

Venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 10:00, la Lega sarà in piazza Politeama a Palermo “per sostenere a gran voce Matteo Salvini, che sarà nell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms“. Lo fa sapere il partito di Via Bellerio attraverso una comunicazione ufficiale.

“Sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno: i parlamentari della Lega, insieme a tanti cittadini, saranno in piazza per ribadire che difendere i confini non è reato“, si legge in una nota.

