Rosarno, l’omaggio dell’Amministrazione Cutrì alla memoria del colonnello Cosimo Fazio

Il sindaco Pasquale Cutrì e tutta l’Amministrazione Comunale rendono omaggio al colonnello Cosimo Fazio, vittima del dovere, medaglia d’argento al valore dell’Arma dei Carabinieri e comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria deceduto nel 2013 a causa di un infarto, mentre coordinava le operazioni di uno sbarco di migranti nel porto della città.

Il colonnello Fazio, pugliese di nascita e palermitano d’adozione, ha legato la propria carriera lavorativa e professionale alla Regione Calabria, prestando servizio a Taurianova e a Catanzaro, come Comandante della Compagnia Carabinieri, e a Reggio Calabria, ricoprendo i ruoli di Responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale, di capo sezione della Dia e di Comandante del Reparto Operativo Carabinieri.

La mattina del 24 ottobre, nell’intento di mantenere vivo il ricordo del colonnello, il sindaco Cutrì, il vicesindaco Teodoro De Maria e l’assessore alla pubblica istruzione Marica Rossi, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, hanno avuto il piacere di partecipare all’evento “Educazione alla legalità e al senso del dovere”, facente parte del progetto “Riscopriamo i valori”.

L’evento si è tenuto presso l’Istituto comprensivo Scopelliti-Green, diretto dal dott. Giuseppe Eburnea, nel plesso di via Maria Zita, guidato dalla direttrice Antonella Cacciola, in cui è stata assegnata una borsa di studio a cura dell’Associazione “Cosimo Giuseppe Fazio”, presieduta dal figlio Antonino. È infatti nostra intenzione mantenere viva la memoria di un uomo che ha sempre dedicato la propria vita al servizio e al bene della comunità, fungendo da esempio per le future generazioni, nella speranza che esse possano ispirarsi ai suoi valori di dedizione, di legalità e di contrasto a tutte le forme di criminalità.

Perciò, sulla falsariga di questi principi, l’Amministrazione Comunale, in carica dal 24 ottobre dello scorso anno, dedica il primo anniversario del proprio insediamento alla figura del colonnello Fazio, servitore dello Stato fino agli ultimi attimi della propria esistenza. Ci auguriamo che la sua eredità possa rimanere viva nel cuore di tutti noi.

