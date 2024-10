Da Malta alla Sicilia, il viaggio di 32 auto d’epoca dell’Old Motors Club in 4 tappe fra storia, cibo e cultura

StrettoWeb

Dal 18 al 21 ottobre la Sicilia verrà attraversata da 32 splendide auto d’epoca. L’Old Motors Club di Malta ha deciso di festeggiare l’anniversario dei 35 anni dalla sua fondazione (1989-2024) organizzando uno splendido tour della Sicilia che in 4 giorni porterà i membri, appassionati di auto d’epoca, a conoscere e apprezzarne le meraviglie.

Una scelta che sottolinea, una volta di più, il forte legame che lega Malta e la Sicilia, le ‘isole gemelle’ del Mar Mediterraneo, unite da una storia che inizia nel Neolitico e arriva fino ai giorni nostri.

Il viaggio dell’Old Motors Club Malta

L’arrivo è previsto venerdì 18 ottobre a Pozzallo, con partenza per Caltagirone: qui i membri dell’Old Motors Club Malta potranno visitare il centro della città con il classico trenino, ammirare le bellezze del museo della ceramica e pranzare in centro. Nel pomeriggio un po’ di relax in hotel e una passeggiata tra i vigneti con un brindisi al tramonto fatto con i migliori vini del territorio.

Il 19 ottobre il gruppo si trasferirà a Grammichele riempiendo con le proprie auto Piazza Carlo Maria Carafa. Nel pomeriggio è prevista una degustazione di ricotta.

Domenica 20 ottobre, le auto d’epoca sosteranno nella Piazza del Duomo di Piazza Armerina per una mattinata dedicata alla visita della città.

Lunedì 21 ottobre sarà dedicato allo shopping nel centro città di Enna prima e Catania poi. Alle 16:30 la ripartenza per Pozzallo e il ritorno a Malta.

