Nuovo volo Palermo-New York con United Airlines: sarà trisettimanale | DETTAGLI

È ufficiale, la compagnia aerea United Airlines sbarca a Palermo nell’estate del 2025 con un trisettimanale da Newark. La rotta partirà il 22 maggio 2025 e verrà operata con il seguente operativo:

PMO EWR UA736 1–4-6- 9:45-14:15

EWR PMO UA735 —3-5-7 16:15-715(+1)

Qualche info sulla United Airlines

United Airlines è una delle principali compagnie aeree statunitensi e una delle più grandi al mondo. Con sede a Chicago, Illinois, United fa parte del gruppo United Airlines Holdings, Inc. ed è membro della Star Alliance, una delle principali alleanze di compagnie aeree globali.

Ecco alcune informazioni principali su United Airlines

United Airlines ha una vasta flotta di aerei che include Boeing e Airbus, utilizzati per voli nazionali e internazionali. La compagnia opera con vari modelli, come il Boeing 777, 787 Dreamliner e Airbus A320, tra gli altri. United serve centinaia di destinazioni in tutto il mondo, coprendo Nord America, America Latina, Europa, Asia e Oceania.

