I No Ponte si riuniscono a Ecolandia: “difenderemo lo Stretto dai megaprogetti inutili e dannosi”

“Il consorzio ECOLANDIA In collaborazione con il Coord. NOPONTE CALABRIA e il gruppo TERRITORIO STRETTO SOSTENIBILE invita all’assemblea popolare sul tema. “Ecolandia e il paesaggio dello Stretto. Beni immateriali e produzione sociale” che si terrà presso il Parco Ecolandia (Catona, Arghilla’), Venerdì 18 ottobre ore 17.30. I temi su cui verterà l’incontro saranno costituiti da: La Difesa dello Stretto dai megaprogetti come il Ponte, inutili dannosi e assai improbabili; la valorizzazione del patrimonio Ecopaesaggistico e la costruzione di una vertenza per investimenti utili”. E’ quanto affermano Associazioni No Ponte.

“Dopo l’Introduzione sui contenuti del ciclo di assemblee in corso, l’Ing. Piero Polimeni, che coordina l’incontro, illustrerà l’esperienza e i caratteri di Ecolandia, le azioni di innovazione tecnico-scientifica , sostenibilità ambientale e sociale, recupero del territorio, rilancio di attività socioecomiche ecosostenibili”.

“Ancora gli esperti e gli attivisti del gruppo e delle organizzazioni ambientaliste si soffermeranno su peculiarità dei valori e delle componenti ecopaesaggistiche e storico-culturali dello Stretto nonchè sulla necessità di difenderli da programmi inutili e dannosi, oltre che spesso improbabili, ma fantasmatici e predatori di risorse altrimenti utilizzabili, come il Ponte”.

“Ancora ci si soffermerà sulle “magie e meraviglie “ dell’ambito: le particolari dinamiche dovute alle caratteristiche geomorfologiche e ambientali, nonchè alle strutture chimico-fisiche; memoria dell’originario “shock : il distacco tra due terre prime unite e la compresenza di tre mari, il Tirreno, lo Jonio e Lo Stretto”.

“Verrà inoltre presentata e discussa la proposta di raffozamento del regime di tutele e valorizzazione del patrimoni ecopaesaggistico esistente , tramite il progetto di “Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola”, avanzata di recente”.

“Ancora verranno mostrate le azioni in corso e le proposte di produzione sociale da beni immateriali: visiting esperenziale, escursionismo e percorsi ecosocioculturali, accoglienza e ospitalità , ludo sociale educativo e culturale, commercio ecosolidale valorizzazione dei luoghi”.

“Dopo le Comunicazioni e interventi di tecnici, studiosi e attivisti aderenti al gruppo, si aprirà il dibattito pubblico. In conclusione: musica e bevande chiuderanno la serata”.

ADERISCONO: Legambiente, Wwf, Italia Nostra, Società dei Territorialisti e delle Territorialiste, GAL Area Grecanica, Gruppo Archeologico Vallata Amendolea, Laboratorio territoriale Condofuri-S. Lorenzo, Osservatorio ecologico “Oasi pantano” Saline J., Diving Center scilla, “Nuvola rossa “ Villa S. G., Coop.Equosud, Gruppo stazione E.1 Catona.

PROGRAMMA

Il Cons. ECOLANDIA, insieme a Coord. NOPONTE Calabria e Gruppo TERRITORIO STRETTO SOSTENIBILE

Invita all’Assemblea popolare:

“ECOLANDIA e il paesaggio dello Stretto: Beni immateriali e produzione sociale”

Parco Ecolandia (Catona, Arghillà), Venerdì 18 ottobre ore 17.30

Coordina: Piero Polimeni

Introduzione e presentazione del Ciclo di assemblee popolari

I Caratteri e le Peculiarità di Ecolandia: innovazione scientifica e sociale, transizione ecologica, progetti in corso, problemi e soluzioni.

La Difesa dello Stretto dai megaprogetti come il Ponte, inutili dannosi e assai improbabili; la valorizzazione del patrimonio Ecopaesaggistico e la costruzione di una vertenza per investimenti utili. Le peculiarità dei valori e delle componenti ecopaesaggistiche e storico-culturali dello Stretto.

Le “magie e meraviglie “ dell’ambito: le particolari dinamiche dovute alle caratteristiche geomorfologiche e ambientali, nonchè alle strutture chimico-fisiche. La produzione sociale da beni immateriali: visiting esperenziale, escursionismo e percorsi ecosocioculturali, accoglienza e ospitalità, ludo sociale educativo e culturale, commercio ecosolidale valorizzazione dei luoghi. La proposta di parco nazionale dello Stretto e della Costa Viola. (Comunicazioni e interventi a cura di tecnici, studiosi e attivisti aderenti al gruppo ).

DIBATTITO PUBBLICO

In chiusura, musica e bevande

ADERISCONO : Legambiente, Wwf, Italia Nostra, Società dei Territorialisti e delle Territorialiste, GAL Area Grecanica, Gruppo Archeologico Vallata Amendolea, Laboratorio territoriale Condofuri-S. Lorenzo, Osservatorio ecologico “Oasi pantano” Saline J.,

Diving Center scilla, “Nuvola rossa “ Villa S. G., Coop.Equosud, Gruppo stazione E.1 Catona.

