Neonata trovata morta in un night club: è giallo

Una neonata è stata trovata morta in un’abitazione a Piove di Sacco (Padova). La madre, una 29enne italiana, ha chiamato il 118 intorno alle 4.30, dopo aver messo al mondo la piccola. Lo ha riferito ai giornalisti il comandante dei carabinieri di Piove di Sacco, Giacomo Chimienti. Da capire se la bimba fosse già nata morta o è deceduta in seguito. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di uno stabile dove si trova un night club e un dormitorio femminile.

La madre è stata accompagnata all’ospedale di Padova per le cure mediche e per chiarire la vicenda. Gli investigatori non escludono l’infanticidio, secondo loro la bimba sarebbe deceduta “per cause non naturali”. Questo sulla base dei primi rilievi effettuati sul corpicino dai medici del 118. Saranno l’esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa tesi.

