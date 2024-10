Nations League, l’Italia si qualifica se: le combinazioni per la final eight | CLASSIFICA

StrettoWeb

L’Italia batte Israele 4-1 e avvicina la qualificazione matematica ai quarti di Nations League o Final Eight che dir si voglia. Gli azzurri vincono e convinco e rimpiangono l’amaro pareggio per 2-2 del turno precedente contro il Belgio che quest’oggi tiene ancora aperto il discorso qualificazione costringendo a fare qualche calcolo di troppo. Quantomeno, i ragazzi di Spalletti sono padroni del loro destino, vediamo perchè.

Il girone dell’Italia in Nations League

Diamo prima uno sguardo al girone. L’Italia, a due partite dal termine, è prima con 10 punti, uno in più della Francia, 6 in più del Belgio, le due squadre che dovrà affrontare negli ultimi due scontri diretti rimasti.

Italia 10 Francia 9 Belgio 4 Israele 0

Nations League, l’Italia si qualifica ai quarti se…

Vediamo tutte le combinazioni possibili affinchè l’Italia possa qualificarsi ai quarti di Nations League. Partiamo da quella più semplice. Lo abbiamo detto, l’Italia è padrona del proprio destino e, quindi, se dovesse fare almeno 1 punto nelle ultime 2 gare avrebbe la certezza matematica di passare il girone da prima o da seconda. Allo stesso modo, se i punti dovessero essere più di 1 gli azzurri potrebbero assicurarsi anche la prima posizione per la quale dovranno lottare con la Francia.

Ogni discorso qualificazione, invece, si riduce al distacco con il Belgio (battuto 1-2 dalla Francia questa sera) che dovrebbe avere 3 punti assicurati contro Israele (dunque consideriamolo a quota 7) e deve affrontare gli azzurri il prossimo 14 novembre in casa propria. Questa sfida sarà subito decisiva proprio perchè, in caso di sconfitta, il cammino dell’Italia si complicherebbe particolarmente dato che la Francia, battendo Israele, salirebbe a quota 12 e il Belgio accorcerebbe a quota 7 (come detto, 10 punti virtuali con la vittoria abbastanza certa contro Israele all’ultima giornata) e lo scontro diretto a favore contro gli azzurri. In questo caso l’Italia dovrebbe raccogliere almeno un punto contro la Francia nell’ultima sfida della fase a gironi.

Nell’eventualità di un arrivo a pari punti a quota 10, il Belgio sarebbe davanti all’Italia per lo scontro diretto vinto. Infine, l’Italia potrebbe perdere entrambe le sfide e qualificarsi se il Belgio non riuscisse a fare 6 punti.

