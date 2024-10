Tennis, adios Rafa! Nadal annuncia il ritiro: l’ultima pagina di una leggenda

StrettoWeb

“Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionistico“. Una frase incisiva come fosse uno dei suoi colpi migliori, quelli che lasciano un segno netto sulla terra rossa e, in genere, costringono l’avversario a chinare il capo come fosse più forte l’influenza della forza di gravità. A proposito di gravità, la notizia è di quelle toste, non possiamo definirla inaspettata vista gli ultimi anni di carriera, ma comunque a certe cose non si è mai pronti: Rafael Nadal ha annunciato il ritiro.

“Gli ultimi due anni sono stati difficili. Non riuscivo a giocare senza limitazioni. Non è stata una decisione facile ma per tutto prima o poi arriva la fine. Ringrazio tutti per essermi stati vicini durante la mia carriera“, ha spiegato il campione di Manacor

Il ritiro di Rafael Nadal, che segue quello di Roger Federer dopo diversi anni, segna la fine dell’era “FeDal” e, più in generale, conclude un grande capitolo della storia del tennis moderno. È l’ultima pagina di una leggenda.

Rafael Nadal, da Manacor al tetto del mondo

Nato il 3 giugno 1986 a Manacor, nelle Isole Baleari, Rafael Nadal ha mostrato sin da giovane un talento fuori dal comune per il tennis. Guidato dallo zio e allenatore Toni Nadal, il giovane Rafa ha dimostrato di possedere una forza mentale e una disciplina non comuni per la sua età e che lo avrebbero accompagnato per tutto l’arco della sua straordinaria carriera. Queste qualità gli hanno permesso di debuttare nel circuito professionistico a soli 15 anni, e nel 2005, a 19 anni, ha conquistato il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros. Quell’anno, il mondo ha visto la nascita di un fenomeno.

Il Re della Terra Rossa

Se si pensa a Rafael Nadal, è impossibile non associarlo alla terra battuta. È su questa superficie che lo spagnolo ha costruito la sua leggenda diventando, per tutti, il “Re della Terra Rossa” con un palmarès ineguagliabile. Con 14 titoli vinti al Roland Garros, Nadal ha stabilito un record destinato a restare negli annali del tennis per decenni. La sua capacità di adattarsi alle sfide fisiche e mentali del torneo parigino, anno dopo anno, è stata straordinaria.

Ma la sua abilità sulla terra battuta non si limita ai successi al Roland Garros. Nadal ha vinto oltre 60 titoli su questa superficie, e il suo stile di gioco, basato su colpi potenti e un’incredibile velocità negli scivolamenti laterali lo ha reso imbattibile.

Rosso e non solo: tutti gli Slam in bacheca

Rafael Nadal non è stato solo un dominatore della terra battuta, ma anche un campione capace di adattarsi con successo alle altre superfici. Ha vinto due volte a Wimbledon, mostrando un gioco aggressivo e versatile, adatto al rapido manto erboso. Nel 2008, ha sconfitto Federer nella storica finale di Wimbledon, una partita che ha segnato un’epoca e che è considerata una delle più belle della storia del tennis. Con la sua vittoria agli Australian Open del 2009 e agli US Open nel 2010 e 2013, Nadal è diventato uno dei pochi giocatori ad aver completato il Career Grand Slam, vincendo tutti e quattro i tornei principali almeno una volta.

Il suo stile di gioco, unico e inconfondibile, si è evoluto nel corso degli anni. Rafa è passato dall’essere un giocatore prettamente difensivo a un atleta capace di dominare anche dalla linea di fondo, senza mai rinunciare alla sua celebre tenacia. Con l’aiuto del suo team, ha affinato il suo servizio e migliorato la varietà dei colpi, riuscendo a diventare competitivo anche sul cemento.

Nadal, numeri e record

La carriera di Rafael Nadal è costellata di numeri impressionanti. Con 22 titoli del Grande Slam, lo spagnolo ha eguagliato e poi superato Roger Federer e Novak Djokovic (poi salito a quota 24), suoi principali rivali, diventando uno dei giocatori più vincenti di sempre. Nadal detiene il record per il maggior numero di vittorie consecutive su una singola superficie, con una striscia di 81 vittorie sulla terra battuta tra il 2005 e il 2007. Inoltre, ha vinto 36 titoli ATP Masters 1000, un record che dimostra la sua costanza ai massimi livelli.

Anche fuori dai tornei del Grande Slam, Nadal ha lasciato il segno. È stato medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2008 a Pechino e ha contribuito a portare la Spagna alla vittoria in quattro edizioni della Coppa Davis. La sua dedizione al gioco, il suo spirito di sacrificio e la sua capacità di affrontare e superare gli infortuni hanno fatto di lui un modello di resilienza e determinazione.

