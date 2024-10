Il Musical Grease a Catanzaro e Reggio Calabria: così si chiude “Fatti di Musica” 2024 | INFO

StrettoWeb

Dopo una raffica di eventi in tutta la Calabria, Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, si prepara alla chiusura con il celebre musical Grease: il 23 e 24 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 25 e 26 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Prodotto dalla Compagnia della Rancia, principali produttori di grandi musical in Italia, sarà premiato con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar del Festival, nella sezione “Migliori Musical Internazionali”.

“E’ stata un’altra splendida edizione – ha affermato Pegna – Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live in Calabria, evento unico per format, prestigio e originalità, ancora una volta con eventi internazionali irripetibili come il concerto di Nick Mason dei Pink Floyd a Roccella e numeri record”. Un successo suggellato negli anni dal riconoscimento di Evento Culturale Storicizzato e dal Marchio Grandi Eventi della Regione Calabria, che pone ancora una volta Fatti di Musica ai vertici della graduatoria regionale degli “Eventi di Promozione Culturale 2024, Pac 2014/2020, az. 6.8.3 – brand Calabria Straordinaria”.

“Per me – sottolinea Pegna – il contributo della Regione Calabria, che ovviamente ringrazio, è una sorta di Premio, in quanto i costi superano sempre il milione di euro rispetto ai 100mila assegnati. Un progetto che anche in termini economici, autofinanziandosi con i biglietti, decuplica e ottimizza l’intervento pubblico, inondando di musica tutta la Calabria: ben venti località in questa edizione, con oltre 100mila presenze!”.

Le info sul musical

Intanto, l’attesa degli amanti del musical per l’arrivo di Grease cresce in tutta la regione. Si conferma, infatti, uno dei musical più amati: un’autentica greasemania che da Broadway, passando dal film cult con John Travolta e Olivia Newton John, ha contagiato milioni di persone in tutto il mondo. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e quella associata di Mauro Simone, è una festa travolgente, un fenomeno di costume “pop” intergenerazionale. Un successo immutato nel tempo, grazie alla storia d’amore tra Danny e Sandy e all’inconfondibile colonna sonora, con hit mondiali a ritmo di rock’n’roll, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo. Le coreografie sono di Gillian Bruce, gli oltre 80 costumi, un’esplosione di colori e tessuti cangianti, sono di Chiara Donato. I linguaggi della danza, del canto e della recitazione, si integrano perfettamente con la scenografia di Gabriele Moreschi. Nel team creativo anche Valerio Tiberi, che firma il coloratissimo disegno luci con Emanuele Agliati e Francesco Vignati e, per le musiche, Enrico Porcelli, Gianluca Sticotti e Riccardo Di Paola.

I biglietti sono in vendita online su www.icketone.it e nei punti autorizzati. Per tutte le informazioni: tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, pagine social ufficiali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.