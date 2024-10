MoveMe, ancora disponibili circa 1.000 abbonamenti. La soglia dei 21mila è vicina

StrettoWeb

La campagna promozionale MoveMe viaggia a gonfie vele. Sono quasi 21 mila i messinesi che, nel giro di un mese e mezzo, hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa voluta dal Comune di Messina e dall’Azienda Trasporti di Messina per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici . A disposizione sono ormai rimasti circa 1000 abbonamenti agevolati e Atm spa invita i cittadini ad approfittare di questa disponibilità limitata per acquistare l’abbonamento e non perdere l’opportunità di viaggiare per un anno intero su bus e tram, in tutte le fasce orarie, al costo di soli 50 euro.

“Ogni giorno arrivano centinaia di richieste e la soglia dei 21mila abbonamenti è ormai vicinissima”, spiega il presidente Giuseppe Campagna , il quale aggiunge: “invito chi, per vari motivi, non è riuscito a richiedere l’abbonamento a farlo già nelle prossime ore, perché una volta chiusa la piattaforma non sarà più possibile abbonarsi a prezzo agevolato e l’abbonamento annuale tornerà a costare 250 euro”.

ATM Spa ricorda che coloro i quali sono in possesso di abbonamento MoveMe acquistato lo scorso anno e ancora in corso di validità possono rinnovarlo con decorrenza posticipata al giorno successivo a quello della scadenza.

Come richiedere l’abbonamento

Gli utenti già in possesso di tessera RFID possono continuare a rinnovare l’abbonamento tramite la piattaforma on line sul sito istituzionale di Atm Spa o anche in una delle otto ETVM (Emettitrici automatiche di titoli di viaggio) dislocate nel territorio comunale (Cavallotti- Stazione FS – Santa Margherita – Bonino – Annunziata – Largo Minutoli – Torre Faro – Villa Dante), attive h24. Chi non è ancora in possesso della tessera RFID può recarsi presso il Front Office di via La Farina 336 o presso i box vendita di Atm spa situati a Cavallotti, ZIR e Annunziata. ATM resta a disposizione dei propri utenti per qualsiasi informazione o necessità attraverso i consueti canali di assistenza: il numero verde 800 24 80 80 e l’indirizzo mail info@atmmessinaspa.it .

