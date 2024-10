A Motta S. Giovanni la Pittarosso pink parade, camminata per la prevenzione contro i tumori femminili

StrettoWeb

Domenica 20 ottobre 2024, a Motta San Giovanni, si terrà l’evento diffuso della Pittarosso pink parade 2024 #ppp24. Si tratta di una camminata di 7 km prettamente di donne (ma parteciperanno anche uomini) per la sensibilizzazione alla prevenzione contro i tumori femminili. La Pittarosso Pink parade è un evento che a livello nazionale si ripete ogni anno da ormai 11 anni, l’invito è quello di riunirsi con amici, parenti e camminare in qualsiasi punto d’ Italia per manifestare il proprio sostegno alla ricerca scientifica, colorando contemporaneamente l’Italia di Rosa. Accettando questo invito, è stato scelto come scenario Motta San Giovanni.

Orario e percorso

Raduno alle ore 9.00 in Via Magna Grecia (ex bivio di Lazzaro) e partenza alle ore 9.30 con arrivo a Piazza della Municipalità a Motta San Giovanni. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore e 40.

“Ad oggi – si legge nella nota – abbiamo circa 100 iscritte che hanno sposato la causa ovvero quella di sostenere la Fondazione Veronesi nel progetto “pink is good”, progetto che ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca contro i tumori femminili e avvicinare le donne alla prevenzione da queste patologie. Le iscrizioni saranno aperte fino a giorno 10 ottobre scegliendo la modalità di iscrizione con consegna del kit a domicilio, ci si può iscrivere tramite link https://www.pittarossopinkparade.it/evento/diffuso/”.

