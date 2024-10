E’ morto Sammy Basso colpito da un malore improvviso

StrettoWeb

E’ morto a 28 anni Sammy Basso, il biologo veneto affetto da progeria . Basso si era laureato in Scienze Naturali all’Universita’ di Padova nel 2018 con una tesi dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della sua patologia.Aveva anche fondato l’Associazione italiana progeria Sammy Basso (Aiprosab). Sammy Basso era il piu’ longevo malato al mondo affetto dalla sindrome della progeria di Hutchinson-Gilford, patologia ultra-rara caratterizzata da “invecchiamento precoce“.

Secondo quanto appreso Sammy Basso è morto nella tarda serata di ieri dopo esser stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in un ristorante del Trevigiano. Vicentino, era nato il 1 dicembre 1995 a Thiene ed era residente a Tezze sul Brenta. Era rientrato solo da poche settimane da un viaggio in Cina.

Associazione Sammy Basso: “oggi la nostra luce si è spenta”

“Oggi la nostra luce, la nostra guida si è spenta. Grazie Sammy per averci resi partecipi di questa vita meravigliosa.Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”. E’ il messaggio con cui l’Associazione italiana progeria Sammy Basso ha annunciato la scomparsa del suo fondatore.

Sammy Basso, Fontana: “enorme dolore, ci lascia un amico”

“Il dolore per la perdita di Sammy Basso è enorme. Sammy era un amico, una persona dal cuore d’oro, uno studioso appassionato dalla determinazione incrollabile che ha trasformato la sua malattia in spinta a lavorare per la sensibilizzazione, la divulgazione e la ricerca, sostenuta concretamente anche tramite l’attività della sua associazione. È stato un onore averlo conosciuto. Ho avuto il piacere di collaborare con lui da Ministro e l’ho premiato alla Camera a dicembre del 2022 per il suo straordinario impegno. Ci lascia una persona che ha insegnato tanto, con il suo esempio, la sua forza d’animo, la sua umiltà e il suo sorriso. Il nostro abbraccio e il nostro profondo cordoglio va ai familiari e a tutti coloro che sono stati al suo fianco, ispirati dal suo carisma e dal suo entusiasmo”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

