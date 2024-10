Morto Liam Payne, ex cantante degli One Direction: caduto dal 3° piano, è giallo sulle cause

StrettoWeb

Milioni di fan in lutto per la morte di Liam Payne, 31 anni, ex componente della boyband One Direction con la quale, dal 2000 al 2016, ha raggiunto un successo mondiale con Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles.

Morte Liam Payne: è giallo su quanto accaduto in hotel

Il ragazzo è caduto dal balcone della camera dell’albergo in cui alloggiava a Buenos Aires. Payne in Argentina aveva assistito recentemente al concerto di Niall Horan. Il cantane lascia un figlio di 7 anni, Bear, nato dalla relazione con Cheryl Cole.

La polizia, prima della morte del cantante, era stata chiamata per intervenire perché era stato segnalato “un uomo aggressivo, forse sotto l’effetto di droga o alcol“. Payne è precipitato da un balcone e il suo corpo è stato ritrovato in un cortile interno dell’albergo. I soccorsi sono arrivati nell’albergo alle 17:11 del 16 ottobre e hanno potuto solo constatare il decesso del cantante che presentava “gravi lesioni dopo la caduta dal terzo piano“. Poco prima della morte, i media inglesi riferiscono che il cantante avesse scattato una foto insieme alla fidanzata Kate Cassidy, poi postata su Snapchat dalla ragazza.

I problemi di salute di Liam Payne

I genitori di Liam Payne, attraverso alcune interviste ai media britannici, avevano dichiarato che l’ex membro degli One Direction aveva avuto problemi di salute durante l’infanzia. Tra questi, il mancato funzionamento di uno dei suoi reni, che lo ha portato a trascorrere i primi anni di vita in ospedale. Lo scorso agosto il cantante aveva cancellato il suo tour sudamericano a causa di problemi di salute. Avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma, a causa di una grave infezione ai reni, aveva sospeso i concerti.

