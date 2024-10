Tragico incidente stradale, impatto scooter-suv: morto il ‘pasticciere dei vip’

StrettoWeb

Tragico incidente stradale a Casteldebole (Bologna), è morto Federico Asta, noto come ‘il pasticciere dei vip‘. L’uomo, in sella al suo scooter, è finito contro un suv mentre percorreva viale Gaetano Salvemini. Federico Asta, 34 anni, era diventato famoso per essere il pasticciere che ha addolcito il lavoro di medici e infermieri durante la pandemia e che durante l’alluvione consegnava bomboloni ai volontari.

Da Papa Francesco a Martin Scorsese, passando per Alex Del Piero, i calciatori del Bologna e quelli della Nazionale, il compianto Sinisa Mihajlovic; stelle della musica quali Cesare Cremonini, Max Pezzali, i Maneskin, J Balvin, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elettra Lamborghini, Nek Renga; per non parlare di vip dello spettacolo come Monica Bellucci, Checco Zalone, Massimo Boldi, Zero Calcare e Luciana Littizzetto sono solo alcuni dei personaggi famosi che hanno apprezzato le sue dolci creazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.