A Monterosso le celebrazioni per il 50° anniversario di UNICEF Italia | VIDEO

Si è svolta a Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, una giornata di celebrazione in onore del Centenario dalla nascita di Arnoldo Farina, storico Presidente dell’UNICEF Italia. L’evento, che ha il patrocinio della Regione Calabria e della Provincia di Vibo Valentia, si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’UNICEF Italia

Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di numerose autorità e figure istituzionali, tra cui il dott. Corrado Antonio L’Andolina, Presidente della Provincia di Vibo Valentia, il Vescovo di Mileto Mons. Attilio Nostro, il Sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Giacomo Lampasi, il Maestro e Ambasciatore UNICEF Michele Affidato, la Prof.ssa Antonella Cerra, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, e i Presidenti provinciali e regionali dei Comitati UNICEF Calabria.

Le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

