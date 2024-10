Modifica alla circolazione dei treni sulla Catania-Messina per lavori

StrettoWeb

Circolazione ferroviaria interrotta da Rete ferroviaria italiana, del gruppo Ferrovie dello Stato, dalle 23.40 di oggi alle 5 di lunedì 21 ottobre, fra le stazioni di Taormina e Fiumefreddo, per consentire la demolizione di un sovrappasso ferroviario della Strada provinciale 127 all’altezza di Calatabiano, lungo la linea Messina-Catania, da parte di Città metropolitana e Genio civile etnei.

I lavori porterà a delle modifiche alla circolazione dei treni di Trenitalia che, per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, ha previsto per i treni del Regionale un servizio di corse bus fra le stazioni di Giarre-Riposto e Taormina-Giardini. I treni InterCity e InterCity Notte subiscono cancellazioni e sostituzioni con bus tra le stazioni di Messina e Siracusa.

Il treno IntercityNotte 1960 viaggerà da Messina Centrale a Roma Termini con nuovo numero 82346. Inoltre, per sabato 19 e domenica 20 ottobre, alcuni treni InterCityNotte delle relazioni Siracusa/Palermo Centrale – Roma Termini sono cancellati, ma sarà comunque garantita l’effettuazione dei bus programmati tra Messina e Siracusa. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. I bus effettueranno fermate intermedie in tutte le stazioni previste. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Trenitalia consiglia di valutare la ripianificazione del viaggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.