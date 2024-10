Milazzo, attivato il servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili scolarizzati

StrettoWeb

La giunta municipale di Milazzo ha approvato una delibera per autorizzare il prelevamento dal fondo di riserva di 31 mila euro per attivare il Servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili scolarizzati. Una scelta quella dell’Amministrazione finalizzate a garantire in regime di sussidiarietà tale servizio, dopo aver preso atto dell’impossibilità manifestata dagli Istituti scolastici milazzesi di garantire, con il proprio personale, tale assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili. Per l’intero anno scolastico sarà garantito questo servizio in favore di 23 alunni con disabilità grave con l’utilizzo di personale Osa (16 persone). Tale attività – ha spiegato il funzionario responsabile dei servizi sociali, Filippo Santoro – si affianca ai servizi già avviati il mese scorso con fondi comunali quali l’assistenza alla comunicazione (ASACOM) realizzato, in rapporto di un operatore/ un alunno, in favore di 50 alunni disabili per 12 ore settimanali e al trasporto scolastico per 10 alunni disabili, per il tragitto casa/scuola e viceversa.

“L’attivazione di questi servizi– ha aggiunto l’assessora ai servizi sociali, Natascia Fazzeri – oltre che favorire i processi di inclusione e di partecipazione alla vita attiva del mondo scolastico determina inoltre un sostegno alle famiglie e contrasta il possibile rischio di abbandono scolastico e di emarginazione sociale. Un impegno importante visto che il comune di Milazzo investe per l’erogazione di questi servizi oltre 500 mila euro per anno scolastico”.

