Migranti in Albania, trattenimento non convalidato: domani tornano in Italia. Meloni: “subito Cdm”

Il Tribunale di Roma non ha convalidato i decreti di trattenimento dei 12 migranti portati nei giorni scorsi nei discussi centri per richiedenti asilo in Albania, quelli voluti dal governo italiano per gestire l’immigrazione e completati la settimana scorsa. I migranti, che torneranno domani in Italia, facevano parte di un gruppo più grande composto da 16 persone, 10 provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto. Nonostante i centri siano situati in Albania, tutte le operazioni relative alla detenzione amministrativa e all’esame delle richieste di protezione internazionale devono essere gestite dalle autorità italiane. Proteste di Lega e FdI. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato il ricorso.

Meloni: “difficile lavorare così”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i decreti di trattenimento dei migranti nei centri in Albania: “ho convocato un Cdm per lunedì, approveremo nuove norme per superare questo ostacolo. Non spetta alla magistratura dire quali Paesi sono sicuri ma al governo. È difficile lavorare quando si ha all’opposizione parte delle istituzioni”.

