Metropolitana di Catania, esplosioni di microcariche fino a dicembre

Continuano i lavori di ultimazione, da parte della CMC di Ravenna, della linea metropolitana – tratta Nesima – Misterbianco Centro.

A partire da mercoledì 06 novembre, fino al 22 dicembre, in orario diurno nei giorni feriali, in cantiere saranno esplose micro-cariche per la realizzazione del pozzo e cunicolo denominato, in gergo, “Aperture equilibratrice”, in particolare l’Apertura Equilibratrice n. 6, che servirà per l’areazione e ventilazione della galleria e per la collocazione della scala antincendio.

L’esplosione delle micro-cariche interessa l’area urbana di Misterbianco sul C.so Carlo Marx direzione Misterbianco all’altezza del civico n. 100.

La popolazione della zona sarà preventivamente avvisata anche a mezzo di ronda con personale dotato di megafono, che percorrerà per tre volte le vie principali del circondario avvisando dell’inizio e della fine della “volata” effettuata da personale proposto a mezzo di segnalazione acustica.

