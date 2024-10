Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Vibo Valentia per Venerdì 25 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 20,2°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 27% al 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali, con velocità che non supereranno i 6,5 km/h.

Durante la notte, Vibo Valentia avrà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,2 km/h, con direzione sud-est. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 93%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 1 km/h e i 5,9 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 66%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 17,3°C. La nuvolosità sarà ancora presente, con una copertura che varierà dal 27% al 41%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 22%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità attorno ai 6,3 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le probabilità di pioggia rimarranno basse. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con occasionali schiarite che potrebbero verificarsi nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 2.8 SE max 3 Scirocco 87 % 1024 hPa 5 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 6.1 ESE max 5.8 Scirocco 85 % 1023 hPa 8 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 1.7 SE max 3.3 Scirocco 70 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 5.9 ONO max 5.1 Maestrale 66 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 22 % 4.4 NO max 5 Maestrale 70 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° prob. 12 % 4.8 E max 5.4 Levante 82 % 1022 hPa 20 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 6.2 ESE max 6.4 Scirocco 85 % 1023 hPa 23 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 5.6 SE max 5.6 Scirocco 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:00

