Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Vibo Valentia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli relativamente alti.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, raggiungendo il 86% verso le prime ore del mattino. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Sud Est, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 3,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 70%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 18,6°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, e già dalle 09:00 si assisterà a un miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature continueranno a salire, toccando i 22°C intorno a mezzogiorno. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La brezza leggera, con velocità che non supererà i 7 km/h, renderà il clima piacevole. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà attorno al 50%, garantendo un comfort accettabile. Le condizioni di assenza di precipitazioni continueranno a caratterizzare la giornata.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17°C. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi verso il 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 2.3 ESE max 3.9 Scirocco 70 % 1019 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.7 ESE max 4.3 Scirocco 69 % 1019 hPa 8 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° Assenti 1.6 NO max 2.1 Maestrale 50 % 1020 hPa 11 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 8.4 NO max 7.3 Maestrale 49 % 1019 hPa 14 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 6.4 NO max 7.1 Maestrale 52 % 1019 hPa 17 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 3.2 ENE max 4 Grecale 68 % 1019 hPa 20 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 4.9 ESE max 5 Scirocco 64 % 1020 hPa 23 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 6.9 SE max 6.5 Scirocco 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:13

