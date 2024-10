Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo coperto e nubi sparse, con la possibilità di piogge leggere soprattutto nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 14,8°C e i 21°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile. La giornata di Domenica 20 Ottobre si preannuncia quindi piuttosto variabile, con un tasso di umidità che si attesterà attorno all’80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni del 80%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, con l’arrivo di nubi sparse e una lieve crescita della temperatura.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si registreranno piogge leggere tra le 06:00 e le 09:00, con temperature che varieranno da 15,6°C a 19,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 65% e il vento continuerà a soffiare da est, con velocità che raggiungeranno i 12,1 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, ma rimarrà presente fino a metà mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si assisterà a un aumento della temperatura, che toccherà i 21,1°C intorno alle 13:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole e la copertura nuvolosa scenderà al 24%. Il vento si farà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 24,1 km/h. Le probabilità di pioggia saranno minime, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia indicano una giornata di Domenica 20 Ottobre caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 51 % 10.2 E max 14 Levante 87 % 1015 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 51 % 10.8 ESE max 14 Scirocco 88 % 1016 hPa 8 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 73 % 13.5 E max 18.3 Levante 84 % 1018 hPa 11 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° prob. 69 % 8.3 E max 16.4 Levante 66 % 1018 hPa 14 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° prob. 26 % 16.2 ESE max 24.1 Scirocco 63 % 1018 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 20 % 12 ESE max 17.2 Scirocco 83 % 1020 hPa 20 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 16 % 13.4 E max 19.1 Levante 87 % 1022 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 21 % 13 E max 17.6 Levante 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.