Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le condizioni meteo di Vibo Valentia per la giornata di Domenica 13 Ottobre si presenteranno prevalentemente serene, con un’ottima visibilità e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima ideale per attività all’aperto. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, mentre la sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, senza però preoccupazioni di precipitazioni.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +14,9°C e una leggera brezza da ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 63%, con un’umidità del 77%. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i +14,7°C alle 01:00. La mattina continuerà a mantenere un clima piacevole, con temperature che saliranno fino a +19,8°C intorno alle 11:00, accompagnate da poche nuvole e una leggera brezza.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno e le temperature toccheranno un massimo di +19,7°C alle 13:00. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 14 km/h, provenienti principalmente da ovest. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo inizierà a coprirsi, passando da sereno a coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i +15,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 91% entro le 20:00, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno godere di un inizio settimana favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.6° perc. +14.1° Assenti 1 SSO max 6.3 Libeccio 77 % 1019 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 2 SO max 6.9 Libeccio 79 % 1019 hPa 8 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 7.8 O max 11.4 Ponente 63 % 1020 hPa 11 poche nuvole +19.8° perc. +19.3° Assenti 13.2 ONO max 14.9 Maestrale 57 % 1020 hPa 14 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 14.1 ONO max 16.5 Maestrale 59 % 1019 hPa 17 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° Assenti 8.7 ONO max 10.9 Maestrale 74 % 1019 hPa 20 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.6 OSO max 7.8 Libeccio 76 % 1020 hPa 23 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 2 OSO max 7.1 Libeccio 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:16

