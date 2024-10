Meteo Trapani, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Mercoledì 23 Ottobre caratterizzato da un clima variabile, con la presenza di nubi sparse e occasionali piogge leggere. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni aumenterà nelle prime ore del giorno, ma si prevede che il tempo migliori nel corso della giornata.

Nella notte, Trapani registrerà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 72% e la velocità del vento varierà tra 3,4 km/h e 6,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 34%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il tempo si presenterà instabile. Si potranno verificare piogge leggere tra le 08:00 e le 14:00, con temperature che raggiungeranno un massimo di 23,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 75% e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,2 km/h e 10,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con picchi fino al 58% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che scenderanno a circa 21°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e la probabilità di pioggia si ridurrà, portando a un clima più stabile.

La sera si prevede serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 37%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 12%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un abbassamento della probabilità di pioggia e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 24°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.11 mm 10.7 SSE max 17.3 Scirocco 84 % 1026 hPa 5 nubi sparse +20.4° perc. +20.7° prob. 79 % 13.4 SE max 18.1 Scirocco 83 % 1026 hPa 8 pioggia leggera +22.4° perc. +22.6° 0.11 mm 10.7 SSE max 14.9 Scirocco 72 % 1027 hPa 11 nubi sparse +23.8° perc. +24° prob. 31 % 6.2 ONO max 7.7 Maestrale 67 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.34 mm 3.9 O max 5.1 Ponente 76 % 1026 hPa 17 nubi sparse +21° perc. +21.3° prob. 63 % 4.5 ESE max 5.3 Scirocco 83 % 1026 hPa 20 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° prob. 20 % 4.4 SSE max 4.7 Scirocco 82 % 1026 hPa 23 nubi sparse +20.7° perc. +21° prob. 17 % 9.8 SSE max 11.6 Scirocco 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.