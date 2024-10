Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi venerdì 11 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Venerdì 11 Ottobre evidenziano un andamento climatico caratterizzato da una predominanza di nubi sparse e cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti durante tutta la giornata. Le condizioni di umidità saranno moderate, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà del 31%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 14,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo una notte piuttosto umida ma senza precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma già dalle ore successive si passerà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno tra i 22,8°C e i 24,7°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,2 km/h alle ore 07:00, e si prevede una copertura nuvolosa che arriverà fino al 94%. L’umidità sarà in calo, ma si attesterà comunque attorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo che, sebbene inizialmente sereno, tornerà a coprirsi. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 24,5°C intorno alle ore 12:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 22 km/h e i 30 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene con un abbigliamento adeguato.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 95%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 75%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano un Venerdì 11 Ottobre caratterizzato da un clima variabile, con temperature miti e una predominanza di nubi. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con un possibile miglioramento verso il fine settimana, quando si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +23° perc. +23.3° prob. 2 % 16.8 NNO max 29.1 Maestrale 73 % 1011 hPa 7 nubi sparse +23° perc. +23.4° prob. 9 % 19.2 NNO max 24.6 Maestrale 77 % 1013 hPa 10 cielo coperto +24.2° perc. +24.3° Assenti 18.7 NNO max 23.1 Maestrale 64 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° Assenti 22.4 NNO max 27.8 Maestrale 60 % 1013 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 23 N max 30.1 Tramontana 68 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 22.6 N max 30.7 Tramontana 68 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 20.2 N max 28 Tramontana 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:19

