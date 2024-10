Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi mercoledì 23 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Mercoledì 23 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature attorno ai 20°C, mentre nel corso della mattina il cielo continuerà a presentarsi simile, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che si protrarranno fino alla sera. Tuttavia, le temperature non subiranno significative fluttuazioni, mantenendosi sempre su livelli confortevoli.

Durante la notte, tra le 03:00 e le 06:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 16,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Nella mattina, dalle 07:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 20,9°C e i 22,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo un massimo del 50% alle 06:00 e scendendo al 34% alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 8 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,3°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 31% alle 18:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 28%.

Con l’arrivo della sera, il meteo si stabilizzerà, e il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 19,8°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori attorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima stabile, ideale per attività all’aperto, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +20.4° perc. +20.7° prob. 2 % 11.4 S max 16.2 Ostro 85 % 1027 hPa 7 nubi sparse +20.9° perc. +21.3° Assenti 7.6 S max 10.1 Ostro 83 % 1028 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° prob. 2 % 7.3 SSO max 7.9 Libeccio 78 % 1028 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° prob. 14 % 4.5 SSO max 5.4 Libeccio 76 % 1027 hPa 16 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.14 mm 5.1 SSO max 6.5 Libeccio 82 % 1027 hPa 19 cielo sereno +20.2° perc. +20.4° Assenti 4.7 SSE max 6.3 Scirocco 84 % 1027 hPa 22 poche nuvole +19.9° perc. +20.2° Assenti 4.2 SSE max 6 Scirocco 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:04

