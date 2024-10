Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi mercoledì 16 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 20°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 24°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 67% al 100% nel corso della giornata. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità comprese tra i 6 km/h e i 11 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 24°C. L’umidità sarà moderata, intorno al 60-70%, e non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Si passerà a un cielo con nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22°C. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 70-78%, e non si registreranno piogge. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 10-15 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, e i venti rimarranno leggeri, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere ulteriori giorni per godere di cieli sereni e temperature più elevate. La situazione climatica suggerisce di prepararsi a un proseguimento di ottobre caratterizzato da un clima autunnale, con temperature gradevoli ma con una certa umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 6.6 SSE max 9 Scirocco 72 % 1020 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 7.5 SSE max 9.6 Scirocco 65 % 1021 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° Assenti 8.4 S max 10.3 Ostro 60 % 1021 hPa 13 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° Assenti 9.6 S max 11.5 Ostro 62 % 1020 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 11.1 S max 15.3 Ostro 74 % 1020 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° Assenti 10.1 SSE max 15.6 Scirocco 78 % 1021 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 8.7 SSE max 14 Scirocco 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:13

