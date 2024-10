Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,5°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 68%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 9 km/h da Nord. Le condizioni di calma notturna favoriranno un riposo tranquillo.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 22,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 0%, e i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,5 km/h e 5,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 51%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità media di 6,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 59%.

La sera porterà un cambiamento nel meteo, con un incremento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,4°C, mentre i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre caratterizzata da condizioni generalmente serene, con un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, suggerendo un cambio di stagione imminente. Gli amanti del sole potranno godere di una giornata piacevole, mentre chi preferisce il fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 10 N max 13.9 Tramontana 67 % 1016 hPa 5 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.7 N max 9.3 Tramontana 68 % 1016 hPa 8 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 3.5 NNO max 5.7 Maestrale 51 % 1018 hPa 11 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 2.2 SO max 7.7 Libeccio 50 % 1018 hPa 14 cielo sereno +23° perc. +22.7° Assenti 3.9 SSE max 7.5 Scirocco 52 % 1017 hPa 17 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 7.5 SSE max 9.7 Scirocco 64 % 1018 hPa 20 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 8 SSE max 10.7 Scirocco 65 % 1019 hPa 23 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 9.4 SSE max 13.1 Scirocco 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27

