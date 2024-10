Meteo Ragusa, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

StrettoWeb

Martedì 15 Ottobre a Ragusa si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C entro le ore 07:00, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 25,8°C, con condizioni di cielo sereno e una leggera intensificazione del vento. La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Ragusa saranno caratterizzate da un cielo sereno e una temperatura che si manterrà attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 29% di nuvole visibili. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 1,4 km/h e i 2,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C entro le ore 08:00. La brezza leggera proveniente da sud-sudovest contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che scenderà fino al 44%. La pressione atmosferica subirà un lieve calo, attestandosi intorno ai 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ideale per attività all’aperto, con temperature che toccheranno i 25,8°C alle ore 12:00 e mantenendosi sopra i 20°C fino alle ore 17:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58% nel tardo pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a 17°C entro le ore 20:00. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche nuvole e un’umidità che si attesterà intorno al 71%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo un clima sereno e tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questa settimana particolarmente adatta per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 1.6 NNO max 2.3 Maestrale 70 % 1019 hPa 5 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 2.2 NNO max 2.8 Maestrale 68 % 1019 hPa 8 cielo sereno +22.1° perc. +21.5° Assenti 3.8 SSO max 2.6 Libeccio 44 % 1020 hPa 11 cielo sereno +25.5° perc. +25.1° Assenti 10.4 SO max 7.8 Libeccio 37 % 1019 hPa 14 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 13.6 SO max 9.9 Libeccio 46 % 1018 hPa 17 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.4 SO max 4.5 Libeccio 68 % 1020 hPa 20 poche nuvole +17.4° perc. +17° Assenti 1.4 NNO max 2 Maestrale 71 % 1020 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 2 NO max 2.6 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.