Meteo Palermo, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un progressivo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, la città avrà a che fare con un cielo coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,2°C nel corso della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, Palermo si presenterà con un cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 15,9 km/h. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba, quando si registrerà una temperatura di 21,2°C.

La mattina porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si schiarirà e le temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da un 96% a un 54%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 24°C. L’umidità scenderà al 52%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 9,3 km/h. Le condizioni meteo saranno ideali per passeggiate e attività ricreative.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste. La brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Domani, si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.8° perc. +22.1° Assenti 15 O max 16.8 Ponente 77 % 1011 hPa 5 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 10.3 O max 11.3 Ponente 78 % 1013 hPa 8 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 6.9 NO max 7.8 Maestrale 64 % 1014 hPa 11 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 8.4 NNO max 9.3 Maestrale 54 % 1014 hPa 14 cielo sereno +23.5° perc. +23.3° Assenti 9.8 NNO max 9.9 Maestrale 53 % 1014 hPa 17 poche nuvole +21.1° perc. +21° Assenti 6.3 NNO max 7.7 Maestrale 65 % 1015 hPa 20 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 5.3 NE max 6.5 Grecale 70 % 1016 hPa 23 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 6.3 E max 7.4 Levante 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.