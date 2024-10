Meteo Palermo, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 19,5°C a 22,5°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 60-70%, mentre le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,7°C, mantenendosi comunque su valori gradevoli. Anche in questo intervallo orario, il cielo resterà coperto e l’umidità si attesterà attorno al 57%. I venti continueranno a soffiare debolmente, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità si manterrà su livelli elevati. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da sud, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteorologica potrebbe rimanere stabile anche per Domenica e Lunedì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 2.4 S max 3.9 Ostro 80 % 1022 hPa 5 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 4 SSO max 4.5 Libeccio 80 % 1022 hPa 8 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 1 % 3.6 S max 4.8 Ostro 73 % 1022 hPa 11 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 1 % 2.3 OSO max 6.4 Libeccio 62 % 1022 hPa 14 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 3.6 NE max 7.6 Grecale 57 % 1021 hPa 17 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 5.2 E max 5.9 Levante 70 % 1021 hPa 20 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 8.6 SE max 9.9 Scirocco 64 % 1021 hPa 23 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 8.5 SSO max 10.4 Libeccio 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.