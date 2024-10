Meteo Palermo, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo per Palermo nel corso di Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un persistente maltempo, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati indicano una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante il giorno. La situazione sarà ulteriormente complicata da venti moderati provenienti principalmente da nord e nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. Le previsioni del tempo evidenziano anche un alto tasso di umidità, che si attesterà intorno all’85%.

Durante la notte, le piogge saranno forti, con accumuli significativi che potranno superare i 30 mm entro le prime ore del mattino. Le temperature percepite si manterranno tra i 18°C e i 21°C, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca. La mattina continuerà a essere caratterizzata da piogge forti, con una diminuzione della temperatura che scenderà fino a 17°C. Le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo picchi di 30.28 mm intorno alle 6:00, e si prevede che la situazione non migliori fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge si manterranno leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà totale. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con venti leggeri che non supereranno i 7 km/h. Anche se le precipitazioni diminuiranno in intensità, si registreranno comunque accumuli di pioggia, con valori che si aggireranno intorno ai 0.78 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La situazione rimarrà instabile, con possibilità di piogge leggere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano un Sabato caratterizzato da maltempo persistente e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.84 mm 7.7 SE max 11.1 Scirocco 82 % 1012 hPa 5 pioggia fortissima +18.5° perc. +18.9° 24.63 mm 16.3 NO max 22 Maestrale 95 % 1009 hPa 8 pioggia moderata +17.7° perc. +17.8° 3.52 mm 5.4 SE max 8.4 Scirocco 88 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.12 mm 6 E max 7.8 Levante 84 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.17 mm 6.2 NNO max 7.1 Maestrale 83 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.47 mm 6.4 NNO max 7.8 Maestrale 87 % 1013 hPa 20 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.48 mm 6.9 NNO max 8.4 Maestrale 88 % 1013 hPa 23 pioggia moderata +18° perc. +18.3° 3.42 mm 5.8 NNO max 8 Maestrale 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:19

