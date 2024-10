Meteo Messina, le previsioni per oggi venerdì 11 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Venerdì 11 Ottobre si presenteranno variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. La giornata inizierà con temperature miti e una leggera brezza, mentre nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da una maggiore copertura nuvolosa. La situazione si stabilizzerà nella sera, con un clima fresco e ventoso.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Messina avrà un cielo prevalentemente coperto con nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento varierà tra i 9,3 km/h e i 14,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 74%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22°C e i 23°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 71%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 21°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà costante, intorno ai 19 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, toccando il 70%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Le temperature si manterranno generalmente miti, ma si consiglia di prepararsi a un clima fresco, soprattutto nelle ore serali. La situazione meteo rimarrà monitorata, con possibili aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° prob. 3 % 12.8 NO max 25.1 Maestrale 77 % 1011 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.8° prob. 9 % 17.1 NNO max 21 Maestrale 79 % 1013 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 15 NNO max 19 Maestrale 67 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 19 NNO max 24.3 Maestrale 62 % 1013 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 19.4 N max 25.4 Tramontana 66 % 1014 hPa 19 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 17.7 N max 25.1 Tramontana 67 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 16.5 NNO max 23.4 Maestrale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:20

