Meteo Messina, le previsioni per oggi mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 10,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 20,6°C a 25,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si attesteranno attorno al 97%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 10,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma si manterrà comunque sopra il 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 25,6°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 65%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, rendendo l’aria ancora piuttosto umida.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con il cielo che tornerà a essere coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, mantenendo una velocità di circa 14,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Messina mostrano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e momenti di schiarita. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di sole e cieli sereni. Tuttavia, non si escludono occasionali annuvolamenti. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 10.3 SSE max 13.8 Scirocco 78 % 1019 hPa 7 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 10.2 SSE max 13.9 Scirocco 68 % 1021 hPa 10 cielo coperto +25.4° perc. +25.5° Assenti 8.3 S max 11.9 Ostro 57 % 1021 hPa 13 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° Assenti 8.2 S max 11.6 Ostro 58 % 1020 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +22° Assenti 13.8 S max 20.8 Ostro 71 % 1020 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 14.7 SSE max 23.8 Scirocco 76 % 1020 hPa 22 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 13.3 SSE max 21.9 Scirocco 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:13

