Meteo Messina, le previsioni per oggi martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili a Messina. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con una temperatura che oscillerà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’87%. Con l’arrivo della mattina, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20-22°C. La situazione migliorerà nel pomeriggio, quando si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, portando a un clima più mite. Infine, la sera si presenterà con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 03:00, Messina sperimenterà piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare moderate intorno alle 04:00, con una temperatura di 21,3°C e un’umidità che raggiungerà l’88%. La velocità del vento sarà di circa 13,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est. Alle 05:00, si registrerà una forte pioggia, con una temperatura di 20,9°C e un’intensità di pioggia di 6,13 mm.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con piogge leggere che continueranno fino alle 07:00. La temperatura si manterrà attorno ai 20-22°C e il cielo rimarrà coperto fino a mezzogiorno. A partire dalle 13:00, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di 23°C intorno alle 13:00, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 16,7 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, attestandosi attorno al 9% alle 13:00. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso.

Infine, la sera porterà un ulteriore diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno fino a 19,7°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 6,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’82%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte di piogge, ci si aspetta un mattino e un pomeriggio più sereni, con temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con un clima più stabile e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di approfittare delle ore di sole e di prepararsi a un clima più clemente nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia moderata +21.3° perc. +21.8° 2.43 mm 13.6 SSE max 24.2 Scirocco 88 % 1025 hPa 7 cielo coperto +20.6° perc. +21.1° prob. 70 % 7.4 SSE max 13 Scirocco 89 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 39 % 12.6 S max 21.9 Ostro 84 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 9 % 16.7 S max 22.8 Ostro 74 % 1026 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +21.4° prob. 48 % 10.9 S max 16.4 Ostro 82 % 1027 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° prob. 4 % 9.1 S max 11.8 Ostro 82 % 1027 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 7.4 SSE max 9.1 Scirocco 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:05

