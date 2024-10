Meteo Messina, le previsioni per oggi lunedì 7 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Messina si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,6°C e i 23,3°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di calore più intensa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 7%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 7 km/h. L’umidità sarà al 70%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

La mattina di Lunedì inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori attorno al 3%. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una brezza piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 56% entro le 9:00.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 23,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 4%, e il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 5,4 km/h e i 9,4 km/h. L’umidità si attesterà tra il 53% e il 68%, garantendo un pomeriggio gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da poche nuvole a un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% entro le 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre il vento aumenterà in intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,9 km/h. L’umidità salirà, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e mite, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 7 N max 10.8 Tramontana 71 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 6.8 NNE max 7.8 Grecale 64 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 6.2 NNE max 6.2 Grecale 55 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 5.5 ENE max 6.4 Grecale 53 % 1017 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.9° Assenti 6.7 SE max 10.5 Scirocco 63 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 9.3 SSE max 12.9 Scirocco 69 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 12.1 SSE max 18.3 Scirocco 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:25

