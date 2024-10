Meteo Messina, le previsioni per oggi lunedì 28 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Messina si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto al mattino, che si trasformerà in un progressivo miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, moderati e provenienti da Sud-Sud Est, contribuiranno a mantenere un clima gradevole, nonostante l’umidità rimarrà piuttosto elevata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa +18,2°C e un’umidità che si attesterà attorno all’82%. I venti soffieranno a una velocità di circa 10,1 km/h, rendendo la brezza leggera e confortevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +22,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 60%. I venti, sempre da Sud, si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 8,7 km/h e 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata ideale per attività all’aperto, nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da nubi sparse a condizioni più serene. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a un massimo di +22,5°C alle 13:00 e scendendo fino a +18,7°C alle 17:00. L’umidità rimarrà attorno al 67%, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +18°C. L’umidità si manterrà attorno al 76%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 8 km/h. Questo clima sereno e mite favorirà momenti di relax all’aperto, con una pressione atmosferica che si attesterà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano un Lunedì 28 Ottobre caratterizzato da un inizio nuvoloso, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 10 SSE max 16.8 Scirocco 80 % 1024 hPa 8 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 10 S max 13.5 Ostro 70 % 1025 hPa 11 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° Assenti 8.9 S max 11.1 Ostro 60 % 1024 hPa 14 nubi sparse +22.1° perc. +22° Assenti 9.5 S max 12.3 Ostro 64 % 1023 hPa 17 poche nuvole +18.7° perc. +18.7° Assenti 9.2 SSE max 11.9 Scirocco 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 8.4 SSE max 10.8 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 7.8 SSE max 10.5 Scirocco 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:58

