Meteo Messina, le previsioni per oggi giovedì 31 ottobre

Le condizioni meteo a Messina per Giovedì 31 Ottobre si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra i 17,4°C e i 22,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e un’illuminazione naturale ottimale.

Nella notte, Messina si sveglierà con nubi sparse e temperature intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 25%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo l’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022 hPa.

La mattina porterà un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 19,9°C alle 08:00 e raggiungendo i 22,2°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa scenderà al 2%, garantendo un’ottima esposizione al sole. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 2,8 km/h, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno attorno ai 21,3°C e 21,8°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto bassa, attorno al 6-7%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 64-69%. I venti, sempre leggeri, soffieranno da Est e Sud-Est, con intensità che non supererà i 6,4 km/h.

La sera si prevede altrettanto serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a 18,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con valori che si attesteranno attorno all’1%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono perturbazioni significative, e il clima sereno di Giovedì 31 Ottobre potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo Messina un luogo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° Assenti 3.9 N max 6.1 Tramontana 83 % 1022 hPa 8 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° prob. 1 % 1.6 N max 2.2 Tramontana 74 % 1023 hPa 11 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 2.1 ENE max 5.5 Grecale 63 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° prob. 18 % 3.1 E max 5.2 Levante 65 % 1022 hPa 17 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° prob. 22 % 6.4 SSE max 8.2 Scirocco 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° prob. 5 % 8.8 SSE max 11.8 Scirocco 81 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18.3° perc. +18.3° Assenti 6 SSE max 8.1 Scirocco 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:55

