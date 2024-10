Meteo Messina, le previsioni per oggi domenica 6 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Messina si troverà a vivere un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera che si attenuerà nel corso della mattinata, lasciando spazio a condizioni più serene. Le previsioni meteo indicano un progressivo miglioramento, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Messina registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varierà dal 20% al 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una percezione leggermente più bassa. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 12 km/h e i 14,8 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. La pioggia leggera cesserà e si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,4°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 27% a 34%, con un cielo che si presenterà sempre più sereno. La velocità del vento si manterrà tra i 19 km/h e i 21 km/h, contribuendo a un clima fresco e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 52%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento si attenuerà, con valori che si aggireranno intorno ai 15 km/h. L’umidità rimarrà su livelli accettabili, intorno al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature gradevoli e il cielo sereno renderanno le ore successive ideali per attività all’aperto. Nei giorni a seguire, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo Messina un luogo ideale per godere dell’autunno.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.3 mm 12 ONO max 22.7 Maestrale 70 % 1013 hPa 7 poche nuvole +20.2° perc. +19.9° prob. 12 % 18.4 NO max 27.2 Maestrale 60 % 1014 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 20.3 NO max 24.7 Maestrale 52 % 1015 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° Assenti 19.2 NO max 23.5 Maestrale 54 % 1014 hPa 16 poche nuvole +20.8° perc. +20.4° Assenti 13.1 NNO max 18.3 Maestrale 59 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 7.7 NNO max 13.4 Maestrale 64 % 1016 hPa 22 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 4.7 NNO max 9.5 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.