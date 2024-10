Meteo Messina, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevedono piogge leggere e una copertura nuvolosa del 96%, con temperature intorno ai 23,6°C. La situazione rimarrà simile nelle prime ore del mattino, con una temperatura percepita di 24,2°C. Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, mantenendo pioggia leggera e una temperatura di 21,9°C. Sabato 5 Ottobre inizierà con cielo coperto e temperature di 19,4°C, continuando con piogge leggere. Domenica 6 Ottobre potrebbe portare un miglioramento temporaneo, ma le piogge leggere persisteranno, con temperature miti che renderanno possibili attività all’aperto tra un acquazzone e l’altro.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, Messina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 23,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 24,2°C. La velocità del vento sarà di 10 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,4 km/h. Le precipitazioni previste saranno di 0,22 mm, con un’umidità del 85% e una pressione atmosferica di 1008 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione non cambierà significativamente. Alle 01:00, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura scenderà leggermente a 23,5°C, con una temperatura percepita di 24,1°C. La velocità del vento si ridurrà a 7,3 km/h da Sud-Sud Ovest. Alle 02:00, la situazione rimarrà simile, con una temperatura di 21,7°C e una copertura nuvolosa al 100%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 20,9°C e una velocità del vento di 16,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%. Alle 09:00, ci sarà un ritorno della pioggia leggera, con temperature di 22,1°C e una copertura nuvolosa del 76%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con pioggia leggera prevista e una temperatura di 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e la velocità del vento aumenterà a 19,3 km/h. Alle 15:00, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno a 21,4°C.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature di 20°C. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 66%. La serata si concluderà con temperature intorno ai 19,7°C alle 23:00, con cielo coperto e una pressione atmosferica di 1013 hPa.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre inizierà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 90% e la velocità del vento si attesterà a 9,3 km/h. Non sono previste precipitazioni. Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a 19,2°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, ci sarà un ritorno della pioggia leggera, con temperature di 21,2°C e una copertura nuvolosa del 16%. La velocità del vento aumenterà a 10,5 km/h. Alle 09:00, le condizioni rimarranno simili, con pioggia leggera e temperature di 21,3°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà ancora pioggia leggera, con temperature che si attesteranno a 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 16% e la velocità del vento si manterrà intorno ai 14,9 km/h. Alle 15:00, la situazione meteorologica cambierà nuovamente, con pioggia leggera e temperature di 20,7°C.

La sera di Sabato si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno a 19,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 16,4 km/h, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre inizierà con nubi sparse e temperature di 19,8°C. La velocità del vento sarà di 20,3 km/h e la copertura nuvolosa sarà al 29%. Non sono previste precipitazioni. Alle 01:00, la temperatura scenderà a 19,6°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà al 57%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, ci sarà un ritorno della pioggia leggera, con temperature di 18,7°C e una copertura nuvolosa del 27%. La velocità del vento sarà di 13,8 km/h. Alle 09:00, la pioggia leggera continuerà, con temperature di 20°C e una copertura nuvolosa del 59%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature di 20,9°C. La velocità del vento si attesterà a 13,8 km/h. Alle 16:00, ci sarà un ritorno della pioggia leggera, con temperature di 19,9°C.

Infine, nella sera, a partire dalle 19:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature di 18,8°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h, con una pressione atmosferica di 1015 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Messina si preannuncia variabile, con piogge leggere previste sia per Venerdì che per Sabato, mentre Domenica potrebbe portare un miglioramento temporaneo delle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni, in quanto le piogge potrebbero influenzare i programmi. Tuttavia, le temperature rimarranno miti, rendendo possibile godere di momenti all’aperto tra una pioggia e l’altra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.