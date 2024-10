Meteo Messina, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Messina si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore del giorno, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,2°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a creare un clima piacevole, sebbene si preveda un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,3°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e confortevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%. Le condizioni di serenità continueranno fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno temperature in lieve aumento, raggiungendo i 20,4°C alle 06:00.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a toccare i 26°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su valori accettabili, attorno al 51%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che inizieranno a coprire il cielo. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 26,2°C alle 13:00 ai 24,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 60% alle 16:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima potrebbe risultare leggermente più umido.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99% alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 64%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, creando un’atmosfera tranquilla per la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un clima più variabile.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° Assenti 3 ESE max 5 Scirocco 68 % 1014 hPa 5 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 5.1 SSE max 6.3 Scirocco 61 % 1013 hPa 8 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 5.9 SSE max 9.4 Scirocco 49 % 1013 hPa 11 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.5 S max 12.7 Ostro 51 % 1012 hPa 14 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 5.5 SSE max 11.6 Scirocco 51 % 1010 hPa 17 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 0.6 E max 2.5 Levante 66 % 1011 hPa 20 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 0.7 NO max 2.8 Maestrale 65 % 1011 hPa 23 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 0.8 O max 4.1 Ponente 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:34

