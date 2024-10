Meteo Messina, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

StrettoWeb

Martedì 22 Ottobre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con un inizio di giornata che vedrà piogge leggere. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, con cieli coperti per gran parte della mattinata e del pomeriggio, mentre nel corso della sera si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera e una temperatura di 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di 16,1 km/h proveniente da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra 20,2°C e 23,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-20 km/h, con direzione Sud. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’80% e il 72%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 23°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 27%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con una velocità che varierà tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’81%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si manterrà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché la variabilità meteorologica è sempre presente in questa stagione. Domani, ci si aspetta un cielo più sereno e temperature più elevate, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 25 % 11.3 S max 19.9 Ostro 84 % 1026 hPa 5 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° prob. 21 % 6.1 SE max 8.5 Scirocco 84 % 1025 hPa 8 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° Assenti 12.1 SSE max 20.8 Scirocco 78 % 1026 hPa 11 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° prob. 3 % 19.2 S max 25.5 Ostro 68 % 1026 hPa 14 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 18 % 14.3 S max 18.1 Ostro 71 % 1026 hPa 17 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 27 % 10.5 S max 14.3 Ostro 84 % 1027 hPa 20 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 5.1 SSE max 6 Scirocco 82 % 1027 hPa 23 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 7.3 SE max 7.8 Scirocco 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:06

